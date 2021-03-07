2021/03/07 | 12:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت صور التقطت بالأقمار الصناعية أن ضربة صاروخية يشتبه في أنها استهدفت منشأة نفطية تستخدمها قوات المعارضة المدعومة من تركيا في شمال سوريا أشعلت حرائق في منطقة كبيرة حولها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور أقمار صناعية تظهر آثار الغارة على "منشأة نفطية" شمالي سوريا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور أقمار صناعية تظهر آثار الغارة على "منشأة نفطية" شمالي سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).