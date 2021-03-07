التعليم تحدد آلية الامتحانات لطلبة الدراسات الأولية في الجامعات والكليات

2021/03/07 | 12:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، آلية الامتحانات لطلبة الدراسات الأولية في الجامعات والكليات.وجاء في كتاب تعميم صادر عن دائرة الدراسات والتخطيط في الوزارة، ان “أداء امتحانات نهاية الفصل الأول او نصف السنة حسب طبيعة النظام الدراسي من المواد الدراسية المحددة إلكترونيا، ويؤجل أداء ما تبقى من المواد الدراسية للامتحانات الحضورية، […]

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