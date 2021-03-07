بايدن يوقع اليوم أمراً تنفيذياً لتسهيل تصويت الأميركيين بالانتخابات

2021/03/07 | 12:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن مسؤولو البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيوقع أمراً تنفيذياً اليوم الأحد يهدف إلى تسهيل إدلاء الأميركيين بأصواتهم بالانتخابات، في الوقت الذي يسعى فيه الجمهوريون بجميع أنحاء البلاد إلى الحد من حقوق التصويت في أعقاب انتخابات 2020.ويأتي أمر بايدن في ذكرى مرور 56 عاماً على «الأحد الدامي» عام 1965 عندما هاجمت قوات ولاية ألاباما والشرطة متظاهري الحقوق المدنية في مدينة سلما بالولاية، الذين كانوا يحتجون على التمييز العنصري في مراكز الاقتراع.وأقر الديمقراطيون في مجلس النواب يوم الأربعاء، قانوناً شاملاً لتحديث إجراءات التصويت وإلزام الولايات بتسليم مهمة إعادة تحديد دوائر الكونغرس إلى لجان مستقلة.



ويواجه مشروع القانون صعوبة كبيرة لإقراره في مجلس الشيوخ.ويوجه أمر بايدن الوكالات الاتحادية بتقديم خطط في غضون 200 يوم تحدد خطوات توسيع تسجيل الناخبين وتوزيع المعلومات الانتخابية على الناخبين.



كما يوجه كبير مسؤولي المعلومات في الولايات المتحدة لتحديث المواقع الإلكترونية الاتحادية والخدمات الرقمية التي توفر مثل هذه التفاصيل.ويأتي سعي الديمقراطيين لتسهيل التصويت في الوقت الذي يتحرك فيه المشرعون الجمهوريون في عشرات الولايات للحد من وسائل التصويت بعد خسارة الرئيس السابق دونالد ترمب في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني).وزعم ترمب أن انتخابات 2020 زورت، وانتقد الجهود التي بذلت خلال جائحة فيروس كورونا للتصويت عبر البريد.



وفي السادس من يناير (كانون الثاني)، وبعد مسيرة حث فيها ترمب على القتال اقتحم أنصاره مبنى الكونغرس الأميركي أثناء اجتماع النواب للتصديق على فوز بايدن.



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