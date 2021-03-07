الاحتلال الصهيوني يستهدف صيادي غزة ويستولي على أراض بالضفة

2021/03/07 | 12:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ العرب والعالماستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة وأراضي المزارعين ورعاة الأغنام في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.كما اعتقلت قوات الاحتلال، الأحد، ثلاثة فتية من القدس المحتلة، بينهم شقيقان.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين في …

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