التعليم تحدد آلية الامتحانات النهائية لطلبة الدراسة الأولية

2021/03/07 | 12:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، آلية الامتحانات النهائية لطلبة الدراسة الأولية.وأوضحت الوزارة، بحسب وثيقة حصل “النور نيوز” على نسخة منها، انه تكون الامتحانات بشكل إلكتروني للمواد المحددة سابقاً وفق الكتاب المتضمن نسبة ٤٠٪؜ إلكتروني و٦٠٪؜ حضوري ويتم أداء المواد المحدد إلكترونية نصف سنة او نهاية كورس وتؤجل المواد المحددة حضورية …

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