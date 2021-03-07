2021/03/07 | 12:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..كشفت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني اخلاص الدليمي، الأحد، عن مقترح لادراج قانون الموازنة مع قانون المحكمة الاتحادية والتصويت على حل البرلمان بسلة واحدة.وقالت الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القوى السنية والكردية وافقتا على نص مشروع قانون الموازنة الأصلي الذي ورد من الحكومة”، مبينة أن “القوى الشيعية لم ترسل نصا رسميا إلا أنها تقدمت بمقترح تمرير الموازنة مع قانون المحكمة الاتحادية وحل مجلس النواب بسلة واحدة”.وأضافت الدليمي، أن “ربط القوانين الثلاثة بسلة واحدة امر مهم جدا لكن تأخر الموازنة فترة اطول لا يصب في مصلحة المواطن”.وكانت اللجنة القانونية النيابية أعلنت، أمس السبت، عن تقديم اربع مقترحات وحلول للوفد الكردي لتمرير الموازنة إلا أنه رفضها جميعا، مبينة أن زمن الاتفاقات مع قادة الكتل ذهب من غير رجعة.



انتهى/25ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن مقترح لتمرير الاتحادية والموازنة وحل البرلمان بسلة واحدة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن مقترح لتمرير الاتحادية والموازنة وحل البرلمان بسلة واحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).