حبة دواء تظهر فعالية كبيرة في الحد من عدوى كورونا

2021/03/07 | 12:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت دراسة طبية أولية، عن فعالية كبيرة لدواء جديد قادر على تقليص عدوى فيروس كورونا.

صحيفة وول ستريت جورنال قالت ان علاجا تجريبيا قامت شركتا ميرك و ريد جباك، بالعمل على تطويره، وهو عبارة عن حبة دواء، أظهر قدرة كبيرة على تقليص العدوى بعد خمسة أيام من تلقيه، ليكون بذلك أول مضاد للفيروس يؤخذ عن طريق الفم، مبينة ان العلاج يستهدف الجزء الذي يساعد الفيروس على نسخ نفسه والتكاثر، على العكس من باقي اللقاحات التي تعتمد آلية مهاجمة النتوءات البارزة المميزة لسطح فيروس كورونا.

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