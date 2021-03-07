بتهمة التلاعب.. النزاهة تضبط مسؤولين سابقين في بلدية العمارة

2021/03/07 | 12:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيأة النزاهة، اليوم الأحد، ضبط مسؤولين سابقين في بلـدية العمارة بتهمة التلاعب بقوائم توزيع أراضٍ.وأوضحت دائرة التحقيقات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تمكُّن فريق عمل من مكتب تحقيق هيأة النزاهة في ميسان من ضبط مُدير بلديَّة العمارة السابق ومسؤول شعبة الحاسبة فيها؛ على خلفيَّة القضية المُتعلّقة وقائعها …

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