يونادم كنا: زيارة البابا سترسم انطباعاً ايجابياً حول التعايش السلمي في العراق

2021/03/07 | 12:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب يونادم كنا : زيارة البابا تحمل رسائل الى المجتمع الدولي والى الشعب العراقي النائب يونادم كنا : لقاء البابا والسيد السيستاني اوصل رسالة مفادها بان الصراعات سياسية وليست دينية او مذهبية

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