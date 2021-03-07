2021/03/07 | 12:24 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | استقبال شعبي حافل لبابا الفاتيكان في بلدة قره قوش

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