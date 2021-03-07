2021/03/07 | 12:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ خاص

كشف مدير فريق الزوراء بكرة القدم كريم رزاق اليوم الاحد ( 7 آذار 2021)،أن الوحدة التدريبية ليوم غد ستكشف عن عودة لاعبين إثنين مهمين قبل لقاء القمة امام الجوية الخميس المقبل في الجولة 23 بدوري الكرة الممتاز.

وقال رزاق في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن" حارس مرمى الفريق جلال حسن العائد من إصابة الكتف، ولاعب الوسط أحمد فاضل من الركبة ، دخلا الوحدات التدريبية مع الفريق بشكل تدريجي وننتظر يوم غد قرار المدرب والملاك الطبي في مشاركة اللاعبين امام الجوية الخميس".

وأضاف،" المباراة تعد بالغة الاهمية للزوراء، فنقاطها مضاعفة وتقرب فريقنا من الجوية متصدر قائمة المنافسة، وسيدخل الفريق هذه المباراة من دون غيابات بداعي الاصابة او البطاقات الملونة".

ويشهد ملعب الشعب الدولي الخميس المقبل لقاء قمة يجمع الزوراء بالجوية عند الساعة الرابعة عصراً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزوراء ينتظر عودة لاعبين مهمين قبل لقاء القمة مع الجوية الخميس) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزوراء ينتظر عودة لاعبين مهمين قبل لقاء القمة مع الجوية الخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).