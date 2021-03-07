البابا يصل الى قرقوش وفي استقباله الآلاف من أهالي نينوى

2021/03/07 | 12:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

وصل قداسة البابا فرنسيس إلى قضاء قرقوش في محافظة نينوى، اليوم الأحد، وسط استقبال جماهيري كبير من الأهالي.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "قداسة بابا الفاتيكان فرنسيس، وصل إلى قضاء قرقوش في محافظة نينوى بزيارة رسمية لإقامة قداس في كنيسة الطاهرة الكبرى".

وأضاف أن "الآلاف من الأهالي استقبلوا البابا وسط أجواء الفرح وهتافات ترحب بقدوم البابا فرنسيس إلى القضاء".

ووصل البابا الفرنسيس إلى محافظة نينوى، صباح اليوم وحضر في الموصل القديمة وألقى كلمته.

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