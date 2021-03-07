مصدر طبي: وفاة امرأة حامل بالشهر الثامن بسبب مضاعفات كورونا في ذي قار

2021/03/07 | 12:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

أفاد مصدر طبي من محافظة ذي قار، اليوم الأحد، بوفاة امرأة حامل بشهرها الثامن إثر مضاعفات فيروس كورونا.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "في أول حالة من نوعها في العراق، وفاة امرأة بشهرها الثامن تبلغ من العمر 37 عاما إثر مضاعفات فيروس كورونا".

ويسجل العراق يوميا ارتفاعا خطرا بإصابات فيروس كورونا من بينها السلالة الجديدة.

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