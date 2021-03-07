وزيرة الهجرة تبحث مع وزيرة التنمية العمانية اوضاع العراقيين في السلطنة

2021/03/07 | 12:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو مع وزيرة التنمية الاجتماعية العمانية ليلى بنت أحمد النجار اوضاع العراقيين المتواجدين على اراضي السلطنة وآلية العمل المشترك لحل بعض المشاكل التي تواجههم .وذكر بيان لوزارة الهجرة والمهجرين اليوم ان , الوزيرة رئيسة اللجنة الوطنية العليا لمتابعة اوضاع العراقيين في الخارج اجرت زيارة سريعة الى سلطنة عمان لمتابعة اوضاع العراقيين ومد جسور التواصل معهم .والتقت جابرو بحسب البيان , مع وزيرة التنمية الاجتماعية العمانية ليلى بنت أحمد النجار بحضور القائم بالاعمال في السفارة العراقية محمد عيسى العيساوي ، وبحثت معها اوضاع العراقيين المتواجدين على اراضي السلطنة وآلية العمل المشترك لحل بعض المشاكل التي تواجههم ، وتبادل البحوث والدراسات التي من شأنها خدمة الجانبين في تطوير منظومة البرامج والخدمات الاجتماعية التي تخص الوزارتين سيما العمل على توفير الخطط والبرامج التي تهدف الى خدمة العراقيين المتواجدين على ارض السلطنة ".وأشادت جابرو خلال اللقاء بالتطور الكبير والنهضة الحديثة التي تمتاز بها السلطنة وما تتمتع به من تقدم وازدهار ، مؤكدة على عمق العلاقة التاريخية بين البلدين العراق وسلطنة عمان ".من جانبها رحبت وزيرة التنمية الاجتماعية بهذه الزيارة ، مبدية في الوقت نفسه استعداد وزارتها لمزيد من التعاون المشترك وادامة التنسيق بين الجانبين لتبادل الخبرات بما يخدم تطوير منظومة البرامج والخدمات الاجتماعية التي تخص الوزارتين "./انتهى2

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