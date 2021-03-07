جمال المحمداوي: هدر (٧٠٪) من واردات شركة الخطوط الجوية العراقية بسبب التعاقد مع شركة مينزز البريطانية

2021/03/07 | 12:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / أكد عضو مجلس النواب النائب جمال المحمداوي ان قيام شركة الخطوط الجوية العراقية بالتعاقد مع شركة (مينزز) البريطانية ودفع ما نسبته (٧٠٪) من الإيرادات لهذه الشركة يعد هدرا في المال العام.وقال المحمداوي حسب وثيقة صادرة من مكتبه " ان شعبة الخدمات الأرضية التابعة لشركة الخطوط الجوية كانت تقوم بالخدمات و انها تقدم تلك الخدمات للطائرات العراقية مجانا في حين ستقدم الخدمات من قبل شركة مينزز لقاء مبالغ مالية تصل سنويا إلى أكثر من ( ٤١،١٥٢،٩٢٥)$ للسنة الواحدة على أساس عدد رحلات سنوي يبلغ (٩،٢٠٩) رحلة من وإلى مطار بغداد وبذلك فإن شركة الخطوط الجوية ستفقد ايراد الطائرات الاجنبية (٢٨،٠٩٢،٧٣٠)$ يطرح منه نسبة (١٣٪) الخاصة بالخطوط الجوية العراقية والتي تبلغ ( ٣،٦٥٢،٠٥٤)$ وبذلك يكون صافي ايراد الطائرات الأجنبية (٢٤،٤٤٠،٦٧٥)$ في حين أن الإيرادات الواردة من الطائرات العراقية (٤١،١٥٢،٩٢٥)$ ولذا يكون مجموع الإيرادات من الطائرات العراقية والأجنبية (٦٥،٥٩٣،٥٩٧)$ وبطرح المصاريف التشغيلية التقديرية البالغة (٤،٥٠٠،٠٠٠)$ يكون الباقي (٦١،٠٩٣،٥٩٧)$ وعند طرح حصة الخطوط الجوية البالغة (٣٠٪) وهي (١٨،٣٢٨،٠٧٩)$ عندها يكون صافي المبلغ الذي يتم دفعه إلى شركة مينزز الذي يساوي (٧٠٪) هو (٤٢،٧٦٥،٥١٧)$ ".واكد المحمداوي " ان قيام شركة الخطوط الجوية العراقية التعاقد مع شركة مينزز البريطانية ودفع (٧٠٪) من الإيرادات يعد هدرا في المال العام ولا يتناسب مع ظروف العجز المالي في ميزانية الدولة حيث لا مبرر لدفع تلك المبالغ إلى شركات أجنبية عن خدمات تقوم تقوم بها شركة الخطوط الجوية دون أي مشاكل وبكفاءة جيدة.وحمل المحمداوي وزارة النقل وإدارة شركة الخطوط الجوية العراقية كامل المسؤولية عن هذا الهدر../انتهى

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