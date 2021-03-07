انفجار عبوة وقنبلة صوتيتين في بغداد

2021/03/07 | 12:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أفاد مصدر أمني، الأحد، بانفجار عبوة وقنبلة صوتيتين في بغداد.

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