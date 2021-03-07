البابا يصل الى قرقوش في نينوى

2021/03/07 | 12:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل البابا فرنسيس، اليوم الأحد، الى قضاء قرقوش في نينوى.وقال مراسلنا إن البابا فرنيسيس وصل قرقوش، لاداء القداس في كنيسة السيدة الطاهرة.واضاف، الآف المواطنين كانوا في استقباله.

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