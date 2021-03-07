النزاهـة تضبط مسؤولين سابقيـن ببلـديـة العـمارة بتهمة التلاعب

2021/03/07 | 12:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأعلنت هيأة النزاهة،اليوم الأحد،ضبط مسؤولين سابقيـن ببلـديـة العـمارة بتهمة التلاعب بقوائم توزيع أراضٍ.وذكر بيان للهيأة تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن"الدائرة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتمكُّن فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في ميسان من ضبط مُدير بلديَّة العمارة السابق ومسؤول شعبة الحاسبة فيها؛ على خلفيَّة القضية المُتعلّقة وقائعها بالتزوير والتلاعب بقوائم أسماء المُستفيدين المُسطرة في قرار توزيع قطع الأراضي السكنيَّة، مُؤكّدا" ضبط الفريق الأوليَّات و الأضابير الخاصَّة بالعقارات".واضاف انه"تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة الأوراق التحقيقيَّة والمُتَّهمين على المحكمة المُختصَّة،التي قرَّرت توقيفهم وفق أحكام المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات".يُشارُ إلى أنَّ رئيس الهيأة كان قد حضَّ على تصعيد وتيرة عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، والولوج إلى العمل الميدانيّ من خلال الحضور الدائم داخل مُؤسَّسات الدولة، لا سيما الخدميَّة منها، واستشعار حاجات المُواطنين والتأكُّد من عدم تعرُّضهم للابتزاز والمُساومة، وعزل الفاسدين والمُتجاوزين على المال العام.

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