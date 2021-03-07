بيان من مصرف الرافدين: قروض للموظفين غداً.. والاستلام فوراً

2021/03/07 | 12:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مصرف الرافدين، الأحد، موعد المباشرة بصرف سلف الموظفين.

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وقال إعلام المصرف في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (7 آذار 2021)، إن "المصرف يعلن المباشرة بمنح السلف للموظفين غداً الاثنين وعبر فروع المصرف واستلامها فوريا مع اتخاذ إجراءات وقائية من كورونا".

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