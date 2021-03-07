الرافدين يعلن عن موعد المباشرة بصرف سلف الموظفين

2021/03/07 | 12:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، عن موعد المباشرة بصرف سلف الموظفين.وقال إعلام المصرف في بيان مقتضب، إن “المصرف يعلن المباشرة بمنح السلف للموظفين غداً الاثنين وعبر فروع المصرف واستلامها فوريا مع اتخاذ إجراءات وقائية من كورونا”.

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