2021/03/07 | 12:53 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ينشر “عراقي نيوز” صورا تظهر انتشارا كثيفا لعناصر جهاز مُكافحة الإرهاب في مدينة الموصل وهم يتوشحون “الصليب” لتأمين زيارة البابا فرنسيس الى المدينة التي كانت احد معاقل تنظيم “داعش” الارهابي.وأدى البابا في وقت سابق اليوم، قداسا في كنيسة حوش البيعة في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، وتوجه بعها الى قضاء قرقوش، (32 كم جنوب شرق الموصل)، عبرطائرة هيلكوبتر لاجراء صلاة وقداس آخر.واكد البابا فرنسيس، في وقت سابق اليوم الأحد، خلال قداس كنيسة حوش البيعة في الموصل، ان هناك تعاونا كبيراً خلال الزيارة الى العراق، داعيا المسيحيين للعودة إلى الموصل.وتشهد مدينة الموصل انتشارا امنيا كثيفا لحماية مراسيم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



مكافحة الارهاب تتوشح الصليب في الموصل مع زيارة البابا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. مكافحة الارهاب تتوشح الصليب في الموصل مع زيارة البابا) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. مكافحة الارهاب تتوشح الصليب في الموصل مع زيارة البابا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).