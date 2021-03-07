العثور على مسؤول حكومي مشنوقاً داخل منزل شقيقته النائبة عن دولة القانون

2021/03/07 | 12:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفادت مصادر أمنية، اليوم الاحد، بالعثور على مسؤول حكومي في محافظة البصرة مشنوقاً داخل منزل شقيقته النائبة عن ائتلاف دولة القانون.وقال المصادر لـ”النور نيوز”، ان “مدير مؤسسة الشهداء في محافظة البصرة (قصي مسلم عباس) وجد مشنوقاً داخل منزل شقيقته النائبة عن ائتلاف دولة القانون صفاء مسلم بندر”.وبينت المصادر، ان “الجهات …

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