إهداء قميص المنتخب العراقي إلى بابا الفاتيكان

2021/03/07 | 12:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهدى عدنان درجال، وزير الشباب

والرياضة العراقي قميص المنتخب العراقي

الأول لكرة القدم إلى البابا فرنسيس،

بابا الفاتيكان، خلال زيارته الحالية

إلى العراق.

وبحسب موقع "صوت العراق" حمل القميص

الرقم 2 واسم

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