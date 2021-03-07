2021/03/07 | 12:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني لاهور شيخ جنكي اليوم الاحد 7/3/2021، في افتتاح معرض "ام الشهداء الخالدين" في المتحف الوطني بمدينة السليمانية، بمناسبة الذكرى الثلاثين لانتفاضة مدينة السليمانية.

وقال شيخ جنكي، انه بعد المؤتمر الرابع، شمرنا عن ساعدنا لانهاء اللاعدالة، حتى يشعر شعبنا بالامان والعدالة ويجب ان نكون من يقدم الخدمات لهذا الشعب.

وتضمن المعرض 800 صورة فوتوغرافية للشهداء بينها امهات لتسعة شهداء، تم افتتاحه من قبل مكتب الفكر والتوعية للاتحاد الوطني الكوردستاني ويستمر يوما واحدا.

PUKmedia

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