بدء حملة التلقيح ضد كورونا في السليمانية

2021/03/07 | 12:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت حملة التلقيح ضد فايروس كورونا اليوم الاحد 7/3/2021 في مدينة السليمانية وكان المدير العام لصحة السليمانية الدكتور صباح هورامي اول من تلقى اللقاح في مستشفى الشهيد هيمن.

وقال نائب مدير صحة السليمانية الدكتور هيرش سليم، انه لاول مرة، يستخدم اللقاح المضاد لكورونا اليوم في محافظة السليمانية، حيث وصلت 1720 جرعة من اللقاح الى السليمانية، وتكفي لـ 810 عاملا في الصحة.

واضاف سليم، ان العاملين في مستشفى الشهيد هيمن، اول من يتلقون اللقاح وان الذين اصيبوا في اقل من 6 اشهر الماضية بفايروس كورونا لا يحتاجون الى اللقاح.

PUKmedia خاص

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