هيئة النزاهة تضبط المدير السابق لبلدية العمارة بقضايا تزوير وتلاعب

2021/03/07 | 12:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكَّنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتّحاديَّة من ضبط المُدير السابق لبلديَّة العمارة، ومسؤول شعبة الحاسبة فيها؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات.وقالت الهيئة في بيان ان عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، أفادت … Readmore

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