انتحار مسؤول حكومي في منزل نائبة بالبصرة

2021/03/07 | 12:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أفادت مصادر أمنية، الاحد، بانتحار مدير مديرية الشهداء في البصرة قصي مسلم بندر شنقا في غرف احدى منزل شقيقته النائبة صفاء مسلم.وقالت المصادر، ان “الضحية كان يعاني أزمة نفسية ومشاكل عائلية، حيث اقدم، اليوم، على الانتحار شنقا بواسطة سلك كهربائي “.وأضافت، أن “الاجهزة المختصة فتحت تحقيقا في الحادث ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي”.



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