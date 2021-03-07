رغد صدام حسين تكشف حقيقة الصور المنتشرة لابنتها (صور)

2021/03/07 | 12:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفت ابنة الرئيس العراقي الأسبق رغد صدام حسين، الأحد، أن تكون الصور التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، لابنتها حرير، حيث قامت بنشر صورة لها.

جاء ذلك في تغريدة لرغد على حسابها بموقع " تويتر"، أمس السبت، 6 آذار 2021، حيث ارفقتها بتعليق استشهد فيه بهاشتاغين هما "توضيح" و"رغد صدام حسين".

ونشرت رغد صدام حسين صورة من الصور المزيفة المتداولة وكتب فيها: "وبمجرد تداول مقطع الفيديو انهالت التعليقات عليه ومن بينها: "جميلة ما توقعنا تكون بهذا القدر من الجمال"، "معقول هذه هي ابنة رغد صدام حسين؟".

وجاء أيضا في التعليق على الصورة، "لكن كشف بعض المستخدمين إلى أن مقطع الفيديو يعود لممثلة هندية هي كريتيكا ماليك".

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