فصيل مسلح يهاجم تركيا وقطر ويدعو لاستهداف مصالحهم

2021/03/07 | 12:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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هاجم الأمين العام لكتائب الامام علي، شبل الزيدي، كلا من تركيا وقطر متهما الأخيرة بنشر الفوضى في العراق، فيما دعا لمحاربة الوجود التركي.

وقال الزيدي، في تغريدة على "تويتر" تابعها NRT عربية، اليوم، 7 آذار 2021، إن " السماح لدويلة قطر بتشكيل قوى لزرع الفتنة والطائفية ونشر الفوضى في العراق أمر غير مقبول ومرفوض".

وأضاف ان "الوجود التركي يعد هو الآخر خطرا على وحدة وسلامة العراق، وواضح جدا أنهم قوات احتلال وليس لديهم نية الانسحاب"، مبينا انه "على الإخوة بالمقاومة معاملة وجودهم كقوة احتلال واستهداف مصالحهم ووجودهم كبقية الوجودات المعتدية المحتلة".

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