وزير الدفاع الإيراني: تدمير تل ابيب تحول الى خطة بانتظار إشارة الخامنئي لتنفيذها

2021/03/07 | 13:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أكد وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، الأحد، أن تدمير حيفا وتل أبيب تحول إلى خطة بانتظار إشارة من قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي، لتنفيذها.وقال حاتمي في تصريحات صحافية، “سنسوي حيفا وتل أبيب بالأرض في حال ارتكاب إسرائيل أي حماقة ضد إيران”، لافتا إلى أن “إسرائيل تهدد بما هو أكبر من قدراتها، وأن هذا ناجم عن اليأس الذي تعيشه”.وأضاف، أن “إسرائيل ليست بالقدرة التي تؤهلها لتوجيه التهديدات العدوانية لإيران”، مشيرا إلى أن “طهران توصي الإسرائيليين بعدم إطلاق حتى التهديدات الكلامية، لأنهم ليسوا قادرين على تنفيذها”.



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