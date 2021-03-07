السعودية تتصدر قائمة

2021/03/07 | 13:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض ـ مباشر: أصدرت مجلة فوربس قائمتها السنوية لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط 2021، ممن يقودون عجلة النمو والتطور بشكل استراتيجي، سواء أكان ذلك في مكان العمل أم في قطاعاتهم عمومًا.وأوضحت المجلة، وفقا لبيان اطلع عليه "مباشر"، اليوم …

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