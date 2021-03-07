مسرح آشور يفتتح اعماله بالمفتاح

2021/03/07 | 13:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمةتصوير: نهاد العزاويتواصل الفرقة الوطنية للتمثيل، تمارينها لتقديم مسرحية المفتاح، وتعد من أولى الاعمال المقرر عرضها على مسرح آشور حال سماح خلية الازمة.المسرحية من تاليف القاص د.مثال غازي، وبطولة اميرة جواد، ود.سعد عزيز عبد الصاحب، وهاشم الدفاعي، ومن إخراج أسامة السلطان.والتقت وكالة الانباء العراقية (واع) ببطل المسرحية الفنان سعد عزيز عبد الصاحب، الذي اكد أن "المسرحية جاهزة، وسيشرع بعرضها، على مسرح آشور حال سماح غرفة العمليات الخاصة بجائحة كورونا".

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