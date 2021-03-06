أمين بغداد يطلق تصميماً مستوحى من اجتماع البابا بالمرجع السيستاني

2021/03/07 | 13:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أطلق أمين بغداد علاء معن، الأحد، تصميما لليوم الوطني للتسامح مستوحى من اجتماع البابا بالمرجع الأعلى علي السيستاني ومراسم الحج في مدينة أور.

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ونشر معن التصميم عبر حسابه الرسمي في تويتر وتابعه "ناس"، (7 آذار 2021) تضمن صورة تجمع بابا الفاتيكان بالمرجع الأعلى علي السيستاني.

وأعلن رئيس الوزراء اعتبار السادس من آذار الذي جمع بابا الفاتيكان بالمرجع علي السيستاني "يوما وطنيا للتسامح".

وحدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، يوم السادس من آذار من كل عام "يوما وطنياً للتسامح والتعايش في العراق".

وقال الكاظمي في تدوينة تابعها "ناس" (6 آذار 2021)، إنه "بمناسبة اللقاء التأريخي بين قطبي السلام والتسامح، سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، وقداسة البابا فرنسيس، ولقاء الأديان في مدينة أور التأريخية، نعلن عن تسمية يوم السادس من آذار من كل عام، يوماً وطنياً للتسامح والتعايش في العراق".

ووصل بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، في وقت سابق اليوم، إلى منزل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في أهم أحداث الزيارة التاريخية إلى العراق.

واستقبل البابا في شارع الرسول وسط المدينة القديمة (6 آذار 2021) بإطلاق طيور بيضاء، فيما قال مراسلنا إن البابا التقى بالمرجع الأعلى في اجتماع مغلق.

https://t.co/1cQn0rWaf9 @MAKadhimi #baghdad #iraq pic.twitter.com/QoebesnHrc

— Alaa Maan (@alaamaan1)

March 6, 2021

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