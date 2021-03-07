آلاف المتظاهرين في شوارع ميانمار وجرحى برصاص الشرطة

2021/03/07 | 13:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتواصل القمع في ميانمار ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، والذين نزلوا بالآلاف إلى الشوارع وأصيب عدد كبير منهم بجروح.

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