بالوثيقة.. نائب يكشف عن هدر بالمال العام في الخطوط الجوية العراقية

2021/03/07 | 13:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف النائب جمال المحمداوي، عن قيام شركة الخطوط الجوية العراقية بالتعاقد مع شركة “مينزز” البريطانية ودفع ما نسبته (٧٠٪) من الإيرادات، مشيرا الى هدر في المال العام لا يتناسب مع ظروف العجز في موازنة الدولة، فيما حمل وزارة النقل وإدارة الخطوط الجوية المسؤولية.

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