مصادر لـ«الاقتصاد نيوز»: الحكومة تعمل على انشاء حاجز كمركي حول بغداد

2021/03/07 | 13:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت مصادر مطلعة، أن الحكومة تعمل حاليا على انشاء حاجز كمركي حول العاصمة بغداد لمنع البضائع المستوردة الداخلة من المنافذ خارج سيطرتها في إقليم كردستان ووسط وجنوب العراق.

وقالت المصادر لـ"الاقتصاد نيوز"، إن الحاجز الجمركي يبدأ العمل عليه، بعد موافقة وزير المالية علي علاوي، وهو مشابه لما طبقه حيدر العبادي لمواجهة البضائع المهربة من قبل إقليم كردستان وجنوب العراق.

ونوهت المصادر إلى أن الشركات التي ستنفذ هذا المشروع، هي عراقية خاصة، وليست حكومية، موضحة أن هذا الاجراء سيجعل البضائع مرتفعة في العاصمة بغداد ووصولا إلى محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وأشارت المصادر إلى أن الاقتصاد العراقي حاليا يواجه تحديات كبيرة تتمثل بعمل المنافذ الحدودية اذ مازالت البضائع تدخل بدون ان تدفع ضريبة جمركية لصالح الحكومة بسبب الفساد.

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