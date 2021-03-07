البابا من الكنيسة الطاهرة: هذا الوقت ليس لترميم المباني فقط بل لترميم الروابط

2021/03/07 | 13:25 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قال بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، اليوم الأحد، إن هذا الوقت ليس لترميم المباني فقط بل لترميم الروابط.وأضاف، بخطابه في كنيسة الطاهرة الكبرى، “أشكر الله الذي منحني هذه الفرصة لأكون بينكم”، فيما قدم شكره لـ”مواطني قرقوش لإلقاء شهاداتهم المؤلمة”.واستذكر “ما فعله الدمار في قرقوش”، مبينا أن “هذا الوقت ليس لترميم المباني فقط بل لترميم الروابط بين الجميع”.وأردف “حافظوا على الروابط التي تجمعكم معاً”.

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