2021/03/07 | 13:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..توقعت اللجنة القانونية النيابية، الاحد، تمرير قانون الموازنة وفق نظام الاغلبية النيابية في حال عدم التوافق مع اربيل ، مبينة ان المفاوضات تجري بين رؤساء الكتل السياسية لتمرير المادتين الخاصتين في الاقليم.وقال عضو اللجنة صائب خدر في تصريح لـ/المعلومة/ ان ” مجلس النواب انهى جميع بنود الموازنة من خلال المالية النيابية وارسالها الى رئاسة مجلس النواب لإدراجها في الجلسات المقبلة”.وأضاف خدر، ان “رئاسة مجلس النواب تنتظر اجتماع رؤساء الكتل السياسية من اجل الاتفاق على المادتين العاشرة والحادية عشر الخاصتين بكردستان وفي حال التوافق عليهما فان المجلس سيمرر الموازنة خلال يوم واحد”.واوضح ان “المشكلة مع اقليم كردستان مزمنة ويجب حلها بالطرق السياسية بشكل مستمر باتفاق علني وفي حال عدم التوافق فان سيناريو تمرير قانون الاقتراض بالأغلبية سيكون حاضرا في جلسة التصويت واعتقد الاسبوع المقبل”.



انتهى/ 25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية النيابية: الموازنة ستمرر بالأغلبية في حال عدم التوافق مع اربيل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية النيابية: الموازنة ستمرر بالأغلبية في حال عدم التوافق مع اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).