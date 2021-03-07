الحشد الشعبي يشارك في تأمين زيارة البابا لنينوى

2021/03/07 | 13:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شاركت قوات اللواء 30 بالحشد الشعبي، الاحد، في الخطة الأمنية الخاصة بتأمين زيارة البابا فرنسيس مع الوحدات الأمنية الأخرى.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “قوات اللواء 30 بالحشد الشعبي شاركت، اليوم، في الخطة الأمنية الخاصة بتأمين زيارة البابا فرنسيس مع الوحدات الأمنية الأخرى”.وكان البابا فرنسيس وصل في وقت سابق من اليوم الى محافظة نينوى حيث اقام قداسا في حوش البيعة قبل ان يصل الى قرقوش.انتهى/25

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