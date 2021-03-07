التعليم تصدر قرارا بشأن امتحانات الدراسات الأولية في الجامعات

2021/03/07 | 13:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أداء الامتحانات النهائية إلكترونيا في الدراسات الأولية للمواد غير الأساسية في ضوء التوقيتات المثبتة في التقويم الجامعي واستمرار الدروس العملية (السريرية) للمراحل المنتهية لكليات الطب البشري/ المرحلة السادسة وطب الأسنان/ المرحلة الخامسة والتمريض/ المرحلة الرابعة بواقع يومين في الاسبوع بموجب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١.

وفي هذا السياق تقرر تأجيل الاختبارات الحضورية للمواد الدراسية الأساسية التي حددت في وقت سابق بنسبة 60% للمراحل ما فوق الأولى ونسبة 40% من المواد الأساسية للمرحلة الدراسية الأولى.

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