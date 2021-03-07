عاجل | قداسة البابا يغادر قره قوش متوجها إلى أربيل

2021/03/07 | 13:46 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | قداسة البابا يغادر قره قوش متوجها إلى أربيلأهالي قره قوش يودعون قداسة البابا بعد زيارته التاريخية للبلدة

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