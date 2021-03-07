البابا يغادر قرقوش ويعود الى اربيل

2021/03/07 | 13:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ غادر البابا فرنسيس، اليوم الاحد، قرقوش في محافظة نينوى، عائداً ا اربيل .وقال مراسلنا، إنه بعد اقامة قداس في الكنسية الطاهرة، غادر البابا فرنسيس قرقوش في نينوى.وبين، أن البابا حيّا اهالي قرقوش في طريق عودته الى اربيل .

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