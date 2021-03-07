الصحة والسلامة الوطنية تجتمع بشأن حظر التجوال

2021/03/07 | 13:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الاحد، اجتماعاً بشأن حظر التجوال.وقال مصدر مطلع لـ”لنور نيوز”، ان “اللجنة العليا تعقد الان اجتماعاً برئاسة وزير الصحة حسن التميمي لمناقشة حظر التجوال”.

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