2021/03/07 | 13:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، الأحد، موعد

المباشرة بصرف سلف الموظفين.

وقال إعلام المصرف في بيان مقتضب اطلعت

عليه وكالة نون ، (7 آذار 2021)، إن "المصرف

يعلن المباشرة بمنح السلف للموظفين

غداً الاثنين وعبر فروع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يعلن منح سلف للموظفين ..والاستلام فوري) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يعلن منح سلف للموظفين ..والاستلام فوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).