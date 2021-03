بمشاركة العراق.. اتحاد الفنون القتالية المختلطة يعلن برنامجه

2021/03/07 | 14:01 - المصدر: المعلومة

LAS VEGAS, NEVADA - MARCH 06: (L-R) Aleksandar Rakic of Austria punches Thiago Santos of Brazil in their light heavyweight fight during the UFC 259 event at UFC APEX on March 06, 2021 in Las Vegas, Nevada.



(Photo by Jeff Bottari/Zuffa LLC)

المعلومة/ بغدادأعلن اتحاد الفنون القتالية المختلطة، عن بطاقة القتال الكاملة لبطولة BRAVE CF االـ48: الليلة العربيّة.وسيكون هذا الحدث الثاني من ضمن أربع ليالي مختلفة في سلسلة فعاليّات مملكة الكومبات ” Kombat Kingdom”، هو بمثابة المنصّة العالميّة السانِحة، التي ستُمكِّن المواهب العربيّة في مجال فنون القتال المُختلطة من الظهور إلى الجمهور العالمي، من خلال أهم منظّمةٍ رياضيّة في الشرق الأوسط.وستشهد بطولة BRAVE CF الـ48 لقاء الوزن الخفيف ما بين المُقاتل الفرنسي ذو الأصول الجزائريّة ييليس دجيرون الذي يظهرُ للمرّةِ الأولى، مع الروسي عبدالرحمن ماخازييف، وذلك كحدث البطولة الرئيسي.وسيدورُ نزال الحدث الرئيسي المُشارك ما بين النجم العائد، الكنديّ الكويتيّ طارق اسماعيل، مُواجهاً المُقاتل الجنوب أفريقي نكوسي “كينغ” نديبيلي في مُواجهة وزن البانتام.وسيلتقي المُقاتل “ذا شادو” أحمد لبّان وجهاً لوجه مع الصربي “ذا سليدج هامر” نيمانيا كوكاتش في بطولة الوزن الخفيف السوبر، أمّا محمّد غُرابي وإسلام عبدالباسط، فسيلتقيان في نزالٍ الوزن المتوسّط.كما سيصطدم حسن فخرالدين، وهو الأخُ الأصغر لحامل اللقب العالمي في بطولة BRAVE CF للوزن المتوسّط محمد فخر الدين، سيصطدم مع إسلام مصطفى عبدالمنعم.وستُقام بطولة BRAVE CF الـ48: الليلة العربيّة في 18 اذار بمملكة البحرين، وذلك بعد أسبوع من بطولة BRAVE CF الـ47: الاجتياح الآسيوي، في سلسلة من البطولات التي تسبق البطولة التاريخية: BRAVE CF الـ50.يذكر ان المدربين رائد جميل عباس واحمد جميل عباس وعلي ساهر عبد الواحد سيشرفان على تدريب البطلين العراقيين حسين سالم سعود وعيسى سالم نجم.



