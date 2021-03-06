الاعلان عن تصميم في بغداد مستوحى من اجتماع السيستاني والبابا

2021/03/07 | 14:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اطلق امين بغداد علاء معن، الأحد، تصميما لليوم الوطني للتسامح مستوحى من اجتماع البابا بالمرجع الأعلى علي السيستاني ومراسم الحج في مدينة أور.

ونشر معن التصميم عبر حسابه الرسمي في تويتر تابعه NRT عربية، (7 آذار 2021)، تضمن صورة تجمع بابا الفاتيكان بالمرجع الأعلى علي السيستاني.

وأعلن رئيس الوزراء اعتبار 6 من آذار الذي جمع بابا الفاتيكان بالمرجع علي السيستاني "يوما وطنيا للتسامح".

وقال الكاظمي في تدوينة تابعه NRT عربية، (6 آذار 2021)، انه "بمناسبة اللقاء التأريخي بين قطبي السلام والتسامح، سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني، وقداسة البابا فرنسيس، ولقاء الأديان في مدينة أور التأريخية، نعلن عن تسمية يوم السادس من آذار من كل عام، يوماً وطنياً للتسامح والتعايش في العراق".

ووصل بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، في وقت سابق اليوم، إلى منزل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في أهم أحداث الزيارة التاريخية إلى العراق.

واستقبل البابا في شارع الرسول وسط المدينة القديمة، (6 آذار 2021)، بإطلاق طيور بيضاء، فيما التقى البابا بالمرجع الأعلى في اجتماع مغلق.

https://t.co/1cQn0rWaf9 @MAKadhimi #baghdad #iraq pic.twitter.com/QoebesnHrc

— Alaa Maan (@alaamaan1) March 6, 2021.A

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