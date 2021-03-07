تصريح مثير من لابورتا خلال انتخابات برشلونة في حسم مصير ميسي

2021/03/07 | 14:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

انطلقت اليوم الاحد (7 آذار 2021)، انتخابات رئاسة نادي برشلونة، التي تحدد الرئيس الجديد للسنوات المقبلة، لحل العديد من الأزمات التي تعاني منها القلعة الكاتالونية الفترة الأخيرة.

ويعاني برشلونة من أزمة اقتصادية وفنية، حيث يغرق النادي في ديون تصل إلى مليار يورو كذلك يمر البارسا بفترة من النتائج السيئة.

وأعلن الثلاثي فونت فيكتور وخوان لابورتا وتوني فريشكا، ترشحهم لانتخابات رئاسة برشلونة، خلفًا لإدارة بارتوميو الذي أعلن استقالته في تشرين الاول الماضي.

ووصل خوان لابورتا، المرشح لانتخابات برشلونة، إلى مركز الاقتراع وأدلاء بصوته في وسط إجراءات احترازية مكثفة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وحضر توني فريشا، المرشح الآخر لانتخابات برشلونة، من أجل الادلاء بصوته مع مجموعة من الأعضاء ، في وسط إجراءات احترازية مشددة.

ووجه خوان لابورتا، رسالة بعد الأدلاء بصوته في الانتخابات، قائلًا: "هذه الانتخابات هي الأهم في تاريخ القلعة الكاتالونية، ونأمل أن تكون المشاركة عالية وان نظهر أننا أكثر من مجرد نادي".

وكشف لابورتا، المرشح لرئاسة نادي برشلونة الإسباني، عن أول قراراته في حالة الفوز اليوم بالانتخابات وتنصيبه رئيسيًا للقلعة الكاتالونية.

وبسؤال خوان لابورتا، بعد الأدلاء بصوته في الانتخابات، هل أول شيء ستفعله في حال فوزك هو الإتصال بخورخي ميسي، والد قائد هجوم الفريق غدًا؟، ليرد قائلًا: "سأتحدث معه اليوم لحسم مصير ميسي، الليل سيكون طويلًا".

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