وردة لي، و أخرى لرجل محبّ - نادية خلوف

#نادية_خلوف أقدّم وردة لي في يوم المرأة ، لا أنتظر أن يقدمها لي أحد .
هذا ما بدأت به رسالتها به السيدة ضياء ، وضياء تلك سيدّة متعلّمة قالت في رسالتها أنها أرادت أن تحافظ على زواجها فحصل العكس.
بعد نقاش قليل تحدّثنا على الماسنجر .
في مختصر الحديث معها قالت : يبدو أنّ عليّ أن أشكر حسين لأنّه" ذهب مع الرّيح" - حسين هو زوجها- رميت خلفه الماء كي لا يعود .
لم أرم الماء خلفه مباشرة ، بل بعد سنتين من مراجعة ال ......
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