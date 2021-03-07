وردة لي، و أخرى لرجل محبّ - نادية خلوف

2021/03/07 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف أقدّم وردة لي في يوم المرأة ، لا أنتظر أن يقدمها لي أحد .



هذا ما بدأت به رسالتها به السيدة ضياء ، وضياء تلك سيدّة متعلّمة قالت في رسالتها أنها أرادت أن تحافظ على زواجها فحصل العكس.



بعد نقاش قليل تحدّثنا على الماسنجر .



في مختصر الحديث معها قالت : يبدو أنّ عليّ أن أشكر حسين لأنّه" ذهب مع الرّيح" - حسين هو زوجها- رميت خلفه الماء كي لا يعود .



لم أرم الماء خلفه مباشرة ، بل بعد سنتين من مراجعة ال ......





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