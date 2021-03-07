نشر فرق صحية في مداخل بغداد لفحص زائري الإمام الكاظم

2021/03/07 | 14:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أكد وزير الصحة حسن التميمي، اليوم الأحد، العراق شهد زيادة كبيرة بعدد الإصابات بفيروس كورونا، فيما أشار إلى نشر الفرق الصحية على مداخل العاصمة، لفحص زائري الإمام الكاظم عليه السلام. وقال التميمي في تصريح للاخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تمَّ نشر الفرق الصحية في كل مداخل بغداد لنشر الوعي، وتوزيع الكمامات بين المواطنين وحثهم على ارتدائها، و أخذ المسحات وفحص الزائرين المتوجهين إلى الكاظمية المقدسة"، مبيناً أنه " تم الاتفاق مع القوات الأمنية على منع دخول أي شخص لايرتدي الكمامة".وأضاف أن "هناك صعوبة في إقناع بعض المواطنين بارتداء الكمامات"، مؤكداً "أننا مقبلون على أيام صعبة جداً، بسبب عدم الالتزام".وأشارإلى أن "العراق شهد زيادة كبيرة في عدد المصابين، وهناك حالات حرجة تشكل 20% من الاصابات الشديدة" .وبين أن "هناك تهاوناً من قبل أصحاب المواكب وزوار الامام موسى الكاظم عليه السلام بالإجراءات الصحية"، مطالباً "رجال الدين والمراجع وهيأة المواكب والعتبة الكاظمية بإسناد وزارة الصحة".

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