2021/03/07 | 14:08 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | قداس مرتقب لقداسة البابا فرنسيس في ملعب “فرانسو حريري” في أربيل

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